РИАМО - 7 окт. Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, режиссеры Сарик Андреасян и Дмитрий Киселев оценили идею съемок фильма в космосе. Они поддержали своих коллег, которые отправились на МКС на съемки, сообщает Газета.ru.

Участники съемочной группы фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели на МКС, где снимут первый в истории художественный фильм на орбите Земли под названием «Вызов».

«Фильм в космосе — прикольная идея, такого никто не делал. А Клим Шипенко совершенно универсальный специалист, мультижанровый и очень одаренный режиссер. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы он вместе с Юлией Пересильд слетал в космос и снял кино. Вообще я за него просто по-человечески рад», - сказал Глуховский.

Андреасян считает, что этот фильм нужен, прежде всего, для учебников истории.

«Но с точки зрения значимости для кинематографа фильмы с компьютерной графикой, например, американская «Гравитация», все равно будут качественнее. Тем более в космос Шипенко и Пересильд полетели вдвоем, это не сто человек съемочной группы. Здесь важно то, что речь идет о реальном историческом событии, графе в учебнике. Ребята — молодцы, потому что смогли решиться и пройти все сложности с подготовкой к полету», - сказал он.

Также высоко оценил идею съемок в космосе режиссер Дмитрий Киселев. Он назвал эту идею прекрасной и сказал, что рад за съемочную группу.

«Мне очень нравится сюжет, который будет в «Вызове». Он локальный, не требует большого числа актеров и сложной постановки. Там нет каких-нибудь разрушений или метеоритов. Все происходит в реалистичной атмосфере при реалистичной обстановке. В нем присутствует хорошая производственная человеческая драма, которая видна даже в кратком описании. Если все удачно сложится, мне кажется, это будет очень успешный проект», - рассказал Киселев.

Картина станет первой в мире художественной лентой, снятой в космосе.