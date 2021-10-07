РИАМО - 7 окт. Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, режиссеры Сарик Андреасян и Дмитрий Киселев оценили идею съемок фильма в космосе. Они поддержали своих коллег, которые отправились на МКС на съемки, сообщает Газета.ru.
Участники съемочной группы фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели на МКС, где снимут первый в истории художественный фильм на орбите Земли под названием «Вызов».
Андреасян считает, что этот фильм нужен, прежде всего, для учебников истории.
«Но с точки зрения значимости для кинематографа фильмы с компьютерной графикой, например, американская «Гравитация», все равно будут качественнее. Тем более в космос Шипенко и Пересильд полетели вдвоем, это не сто человек съемочной группы. Здесь важно то, что речь идет о реальном историческом событии, графе в учебнике. Ребята — молодцы, потому что смогли решиться и пройти все сложности с подготовкой к полету», - сказал он.
Также высоко оценил идею съемок в космосе режиссер Дмитрий Киселев. Он назвал эту идею прекрасной и сказал, что рад за съемочную группу.
«Мне очень нравится сюжет, который будет в «Вызове». Он локальный, не требует большого числа актеров и сложной постановки. Там нет каких-нибудь разрушений или метеоритов. Все происходит в реалистичной атмосфере при реалистичной обстановке. В нем присутствует хорошая производственная человеческая драма, которая видна даже в кратком описании. Если все удачно сложится, мне кажется, это будет очень успешный проект», - рассказал Киселев.
Картина станет первой в мире художественной лентой, снятой в космосе.
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