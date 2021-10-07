РИАМО - 7 окт. Сотрудники уголовного розыска и оперативники ФСБ изъяли незаконно хранимое оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе обыска в квартире злоумышленника в Жуковском полицейскими обнаружены и изъяты предметы конструктивно схожие с двумя пистолетами, пистолетом-пулеметом, а также 150 патронами», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Согласно результатам экспертного исследования, изъятые пистолеты относятся к категории огнестрельного оружия, а 100 патронов являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы так же будут исследованы.

В отношении подозреваемого мужчины 1953 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 8 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.