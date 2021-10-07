РИАМО - 7 окт. Столичные рестораны, которые попадут в гид Michelin, можно будет посмотреть на сайте гида после церемонии представления первого гида Michelin по московским заведениям, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

«Подборка будет опубликована после завершения церемонии вручения звезд, которая состоится 14 октября в концертном зале «Зарядье», - сказала Серкова.

Она добавила, что все желающие также смогут приобрести печатную версию гида Michelin.

Michelin - это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Эксперты гида посещают рестораны анонимно. Специалисты оценивают блюда по 5 критериям.