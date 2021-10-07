РИАМО - 7 окт. В Подмосковье и Москве в начале будущей недели прогнозируется до плюс 12 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 11 октября прогнозируется переменная облачность без осадков, температура может опуститься до минус 4 градусов. Днем ожидается плюс 7-12 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

12 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночью будет минус 2 – плюс 3 градуса, днем – плюс 6-11. Скорость юго-восточного ветра будет 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет повышенным – до 760 мм рт. ст., но будет постепенно понижаться.

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