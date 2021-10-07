РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемых в краже и грабеже на Вокзальной площади, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что вблизи Вокзальной площади неизвестные нанесли ему телесные повреждения, после чего открыто похитили мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны 29-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья и ранее судимый 44-летний житель Брянской области, у которых изъято похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 и 161 УК РФ.