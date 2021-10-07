РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Рабочие завершат строительство спортплощадки в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска до конца года, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

Олег Паскарь совместно с заместителем начальника территориального управления «Климовск» Романом Ермаковым и депутатом Александром Дудкиным проверил работы по строительству спортивной площадки в парке «Дубрава».

«На данный момент подготовлено основание. Работы планируется завершить до конца года. Также хочется сказать, что облик парка постоянно меняется, помимо проделанных и описанных ранее работ уже установили столы для шахмат и шашек», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».