РИАМО - 7 окт. В четверг в столице был установлен очередной рекорд для этого дня по атмосферному давлению с 2014 года. На метеостанции ВДНХ столбики барометра показали в 769,6 мм рт. ст. А 7 октября 2014 года было зафиксировано давление 767,2 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеоновости».

Это уже 6 рекорд за последние дни. Высока вероятность того, что рекордная серия продлится и 8 октября.

Тем не менее, пик атмосферного давления в четверг утром уже пройден, показания барометров с каждым днем будут падать, но в свое климатическое русло они вернутся лишь к середине следующей недели.

Гипертоникам и гипотоникам советуют беречь свое здоровье в такие дни.

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