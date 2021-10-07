РИАМО - 7 окт. На четвертом участке (от ул. Шоссейной до ул. Полбина) строящейся в Москве скоростной автомагистрали - Юго-Восточной хорды (ЮВХ) - завершается монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Проект строительства на участке ЮВХ-4 предусматривает прокладку и реконструкцию 5,7 км дорог, включая 1,79 км основного хода и 3,9 км прилегающей улично-дорожной сети. Также ведется строительство семи искусственных сооружений, включая две эстакады съездов и пять железнодорожных путепроводов.

«В настоящее время проводятся работы на участках прямого хода хорды, работы по реконструкции Шоссейной улицы», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство прилегающих территорий.

Строительство участка ЮВХ-4 улучшит транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики, обеспечив их дополнительной транспортной связью.

Кроме того, ЮВХ-4 снизит нагрузку на Люблинскую улицу и Волгоградский проспект, обеспечит комфортный доступ к жилым домам и прочим объектам недвижимости на данном участке и создаст дополнительную транспортную связь со строящимся участком от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы, который пройдет через территории промышленных зон и загруженные магистральные улицы, улучшив таким образом их транспортную доступность.

Создание хордовой системы скоростных магистралей – центральный проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Магистрали напрямую соединят друг с другом периферийные районы города, снизив этим общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.