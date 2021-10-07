РИАМО - 7 окт. Комфортные выходные без осадков ожидаются в Московском регионе, жители смогут погулять на природе и полюбоваться золотой осенью, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температурный режим в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме октября. Прогнозируется солнечная погода, ночами будет подмораживать.

8 октября ночью в Москве будет минус 2-0 градусов, в Подмосковье – минус 5-0. Днем в столице – плюс 11-13 градусов, в области – плюс 8-13.

В столице в ночь на 9 октября прогнозируется минус 2-0 градусов, а в Московской области – минус 5-0. Дневная температура в регионе может подняться до плюс 13-14 градусов.

10 октября ночью в мегаполисе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1. Днем в Москве прогнозируется плюс 10-12 градусов, в области – плюс 8-13.

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