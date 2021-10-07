РИАМО - 7 окт. Для гида Michelin оценку проводят независимые инспекторы, сотрудники группы Michelin. Они анонимны и соблюдают строгие этические правила, такие как, например, оплата счета за еду. При оценке учитываются 5 критериев, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

Michelin - это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. 14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы.

«Методология гида Michelin неизменна, прозрачна и действует уже более 120 лет по всему миру. 5 критериев оценки качества блюда: качество и происхождение ингредиентов, мастерство шеф-повара и его техника, баланс вкусовых качеств: сладкий, соленый, кислый, горький, авторский стиль шеф-повара, подача блюд не должна терять качества при смене сезона», — сказала Серкова.

Она добавила, что информация о личности эксперта, времени посещения ресторана и какого именно заведения держится в секрете, то есть неизвестно, кто из посетителей является инспектором гида, а также когда и куда он или она придет.

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