Подготовка к зиме: что нужно сделать на даче перед морозами

Перед тем, как оставлять дачу на зимовку, необходимо подготовить дом и участок к холодам. Для начала следует выкопать весь оставшийся урожай: картофель, морковь, свеклу и так далее.

Их следует убрать в погреб или любое другое темное место с низкой температурой, предварительно рассортировав. Крупные овощи можно оставить храниться до весны, а мелкие лучше съесть в первую очередь.

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