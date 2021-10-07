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  1. Шпаргалки
  2. Подготовка к зиме: что нужно сделать на даче перед морозами
Шпаргалки

Подготовка к зиме: что нужно сделать на даче перед морозами

Как правильно подготовить дачный участок к зиме, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Собрать последний урожай

© Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Перед тем, как оставлять дачу на зимовку, необходимо подготовить дом и участок к холодам. Для начала следует выкопать весь оставшийся урожай: картофель, морковь, свеклу и так далее.

Их следует убрать в погреб или любое другое темное место с низкой температурой, предварительно рассортировав. Крупные овощи можно оставить храниться до весны, а мелкие лучше съесть в первую очередь.

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Посадить корнеплоды и посеять зелень

pixabay.com

В октябре до заморозков можно посадить свеклу, редис, морковь. Предварительно нужно удобрить и продезинфицировать грунт. После посадки необходимо укрыть корнеплоды, чтобы они смогли пережить зиму.

Кроме того, чтобы сэкономить время весной, в ноябре можно посеять укроп, петрушку, а также луковицы тюльпанов и васильки.

Провести уборку дома и сада

© РИА Новости,   Константин Чалабов

Прежде чем уезжать с дачи, нужно провести генеральную уборку дома и сада. Необходимо очистить участок от сухой травы и листьев, а еще привести в порядок все хозяйственные постройки. Если на участке есть теплица, то в ней нужно устранить трещины и залатать дыры.

В доме нужно постирать и высушить белье, подушки и одеяла, а также обработать помещения от плесени. Хорошо бы защитить дом и от грызунов, которые могут испортить мебель – для этого можно использовать специальные отпугиватели.

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Подготовить к зиме газон и деревья

© пресс-служба администрации г.о. Подольск

Деревья на участке, особенно молодые, также нужно спасти от острых зубов мышей и зайцев. Стволы можно обмотать, чтобы они не погибли к предстоящему сезону. У кустарников нужно срезать поломанные ветки, но только после опадания листвы.

Теплолюбивые культуры и молодняк можно укрыть специальным материалом – спандбондом.

К зимовке нужно подготовить и газон. Его нужно очистить от мусора, подстричь и подкормить специальными осенними удобрениями. Если на газоне есть проплешины, их нужно залатать и засеять семенами.

Подготовить водопровод и проверить колодец

© РИАМО,   Николай Корешков

Перед морозами дачникам следует проверить колодец. Если вода неприятно пахнет или стала мутной, то нужно продезинфицировать ее. Никакой другой специальной подготовки к зиме не потребуется.

К холодам нужно подготовить и водопровод, потому что зимой он особенно уязвим. Если в зимнее время года дача не будет использоваться и водопровод не потребуется, то оттуда следует слить всю воду. В неотапливаемых помещениях и на улице нужно оставить приоткрытыми вентили. Если трубы залегают не слишком глубоко, то их необходимо утеплить.

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Законсервировать септик и унитаз

Если на участке в зимнее время септик также не планируется использовать, то его нужно законсервировать. Для начала необходимо будет залить в канализацию бактерии для очистки, а спустя две недели откачать содержимое резервуара. Лучше для откачки пригласить специалистов.

Для того, чтобы септик не деформировался, его необходимо залить водой.

Законсервировать на зиму лучше и унитаз. Это нужно для того, чтобы он не лопнул от сильных морозов. Принцип действий следующий: нужно убрать из бачка всю воду, а отверстие заткнуть пластиковой бутылкой.

Обработать и убрать инструменты

  pixabay.com

Лейки и другие пластиковые тары нужно убрать под навес, иначе они могут деформироваться от солнечных лучей. Из шлангов нужно слить всю воду, скрутить и также убрать. Инструменты с деревянными черенками, в том числе грабли и лопаты, нужно очистить от земли и убрать в закрытое место, например, сарай, чтобы черенки не сгнили.

Другие инструменты, которые дачники активно использовали летом, рекомендуется протереть маслом, чтобы они не заржавели. Заодно обработать маслом можно и дверные петли.

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Обесточить участок

Перед отъездом нужно убедиться, что участок обесточен. Дачникам необходимо отключить газ и электричество. К слову, отключить нужно не только все приборы, но и общий рубильник.

Защитить дом

© сайт мэра Москвы,   Максим Денисов

Для душевного спокойствия некоторые обмениваются контактами с людьми, которые постоянно проживают по соседству. В случае ЧП они смогут оперативно связаться с хозяевами участка.

Другие же ставят сигнализацию, видеонаблюдение и иные меры предосторожности.

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