РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Благотворительный фестиваль в поддержку Саши Веселова, страдающего спинальной мышечной атрофией, проведут в подмосковном Красногорске 9 октября, сообщается в Instagram-аккаунте мальчика.

«Мы с радостью приглашаем всех желающих провести вкусную и полезную субботу, а также поддержать наш сбор и помочь спасти жизнь нашего сына», - говорится в сообщении.

Гастрономический фестиваль «Пир на весь мир» пройдет в парке «Ивановские пруды» 9 октября. Начало в 11:00.

«Специально для вас наши волонтеры напекут пироги и пирожки, готовят беспроигрышную лотерею, привезут книги и хендмейд. Приглашают аниматоров и придумывают фотозоны - по желанию с фотографом от нас. А еще мы планируем для вас сюрприз и, возможно, не один!» - добавляется в сообщении.