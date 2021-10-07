РИАМО - 7 окт. Поезд, посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву, запустили на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

У каждого из 4 вагонов тематического поезда «Герои и подвиги» своя тематика. В первом — истории о чудесных спасениях. Во втором и третьем вагонах — все о подвигах героев войны. Четвертый вагон рассказывает об одном из переломных моментов — Битве за Москву.

Также в поезде пассажиры узнают о героях, в честь которых названы станции «Панфиловская» и «Бульвар Рокоссовского» метро и МЦК.

Тематический поезд будет курсировать до апреля 2022 года.