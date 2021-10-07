РИАМО - 7 окт. Снижение стоимости газа зафиксировано в четверг на открытии торгов. Цена на «голубое топливо» опустилась ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, сообщает Газета.ru.

Снижение стоимости газа произошло после того, как цены обновили исторический максимум.

Ранее газета Financial Times писала, что это может быть связано с заявлением президента России Владимира Путина по вопросам энергетики.

В четверг цены упали на 22% ниже расчетной цены, установившейся 6 октября.