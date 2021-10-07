РИАМО - 7 окт. В Мособлдуме преобразовали три комитета, это связано с тем, что региональное законодательство по их тематике уже удалось сформировать или оно нуждается в другом подходе, сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Ранее в Мособлдуме утвердили 9 комитетов, в предыдущем созыве их было 12.

«Мы сформировали нашу работу по-новому и сократили часть комитетов. Преобразования касаются трех комитетов. Комитет по экологии был в прошлом созыве, всем понятна была проблема, которая существовала», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что на сегодняшний день все 39 мусорных полигонов в Подмосковье закрыты, проходит их рекультивация. Принята территориальная структура захоронения отходов, определены региональные операторы.

«На сегодняшний день все вопросы, связанные с региональным законодательством, урегулированы. Естественно, полномочия остаются, но в составе комитета по имуществу, экологии и природопользованию. Мы будем над этим и дальше работать», - сказал Брынцалов.

По его словам, также в большей степени урегулировано региональное законодательство в сфере молодежной политики и спорта.

«Данная тема важна, мы включили ее в комитет по образованию», - уточнил Брынцалов.

Вопросы бюджетной, финансовой, экономической политики и инвестиционной деятельности были объединены в одном комитете, чтобы сделать работу более системной, добавил спикер.

«Сегодня мы в полной мере понимаем, как вести работу. Приняли план работы. Он состоит из 22 мероприятий. <...> Один из важных вопросов - бюджет Московской области, который будет внесен до 1 ноября», - отметил Брынцалов.

По его словам, также большую работу ведут фракции, она основана на полученных в ходе избирательной кампании наказов.