РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Жители и гости городского округа Люберцы 9 октября смогут поучаствовать в благотворительной акции и помочь бездомным животным, мероприятие состоится в Летнем парке в поселке Малаховка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

9 октября с 12:00 до 15:00 желающих приглашают принять участие в благотворительной акции «Четыре лапы» по сбору кормов, лекарств, одежды для бездомных животных, приуроченной ко Всемирному дню защиты животных. Мероприятие состоится в Летнем парке в Малаховке по адресу: Театральный проезд, дом №1.

В программе: интерактив «Вместе веселей», концерт «Мы вместе!», фотосессия с хаски. Телефон для справок: 8(916)295-88-46.