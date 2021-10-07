РИАМО - 7 окт. В Московской областной думе приступили к работе по подбору 7 кандидатов в Мособлизбирком, завершить ее планируют к началу декабря, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Срок полномочий Мособлизбиркома истекает 13 декабря. Формирование комиссии осуществляется региональным парламентом и губернатором Подмосковья на паритетной основе: 7 членов назначаются Московской областной думой, 7 членов – губернатором.

«Для начала формирования нам нужно принять данный документ, чтобы определить сроки. <...> В течение 60 дней будет идти формирование», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что избирательная комиссия формируется на пять лет.