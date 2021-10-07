РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Спортсмен из городского округа Люберцы Даниил Вагайцев занял второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В городе Рованиеми в Финляндии состоялся чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет.

«Представитель отделения тяжелой атлетики спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы Даниил Вагайцев в весовой категории до 109 кг занял второе место с результатом в сумме двоеборья - 384 кг (рывок - 180 кг, толчок - 204 кг). Поздравляем с достойным результатом спортсмена и его тренера Кирилла Завадского», - сказал Ружицкий.