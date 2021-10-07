РИАМО - 7 окт. Главный внештатный гериатр Минздрава Московской области Михаил Якушин напомнил, что люди пожилого возраста плохо переносят коронавирус и защититься от инфекции им поможет прививка, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врач отметил, что в области сейчас идет рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с окончанием сезона отпусков, началом учебного года, а также сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний.

«Люди старшего возраста плохо переносят Covid-19. У них много сопутствующих хронических заболеваний, в том числе серьезных, способных ухудшить прогноз любой патологии, тем более такой, с которой человечество столкнулось впервые и еще не выработало популяционный иммунитет. В данном случае Covid-19 выступает провоцирующим фактором – он обостряет течение хронических болезней и может привести к тяжелым осложнениям. На данный момент самый надежный способ профилактики коронавируса и гриппа – это вакцинация», – отметил Якушин.

По его словам, всего в Подмосковье вакцинацию от коронавируса прошли порядка 820 тыс. человек старше 60 лет.

Гериатр напомнил, что также следует помнить о других вирусных инфекциях. Например, о гриппе, от которого также нужно прививаться. При этом между вакцинациями от гриппа и коронавируса нужно соблюсти интервал в 1 месяц.

«Надо понимать, что антитела после прививки вырабатываются не сразу. В случае с вакцинацией от гриппа – это 2-3 недели, с прививкой от новой коронавирусной инфекции – 6 и более недель после введения первого компонента. Поэтому я призываю всех, особенно людей старшего возраста, пройти вакцинацию как можно скорее. Мы все заботимся о своих родителях. И эта забота должна в том числе включать себя заботу об их здоровье. И если ваши родители, бабушки и дедушки не проходили вакцинацию, расскажите им, почему это важно», – добавил Якушин.

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