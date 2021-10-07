РИАМО - 7 окт. СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУУР МВД России Евгения Кузина и его соучастника Игоря Фролова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

Следствие установило, что заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД России Кузин и его знакомый Фролов в составе организованной группы в период с октября 2019 по январь 2020 года, находясь в Московском регионе, получили взятку на сумму более 25 млн руб. за непривлечение человека к уголовной ответственности.

По факту преступления проведено следствие. Установлены и допрошены более 28 свидетелей, проведены судебные экспертизы, в том числе фоноскопические и криминалистические. Выводы следствия полностью доказывают вину фигурантов в инкриминируемом им преступлении.

Сейчас достаточная доказательная база собрана следствием, в связи с этим уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.