РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Реконструкцию боя, произошедшего 80 лет назад, проведут на рубеже обороны Москвы в деревне Нефедьево подмосковного Красногорска в декабре нынешнего года, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил красногорский военно-исторический центр «Искатель» в четверг. Он обсудил с руководителем центра Леонидом Трестиным и членами клуба планы взаимодействия, осмотрел музей полевых поисковых работ, оружейную комнату с охолощенным оружием времен ВОВ, костюмерную с формой, которую используют в военно-исторических реконструкциях и уроках патриотического воспитания.

«У членов патриотического клуба есть мечта о проведении на регулярной основе реконструкции на месте боев в районе деревень Козино и Нефедьево. В этом году как раз 80 лет этому событию, поэтому мы договорились, что успеем выделить денежные средства для того, чтобы начать и с годами развить эту реконструкцию до значимого события по меркам Московской области, а, может быть, и в целом страны», - сказал Спасский.

В декабре 1941 года деревни Козино и Нефедьево стали одним из последних рубежей обороны столицы от немецко-фашистских захватчиков на северо-западном направлении. Здесь сражались воины 9-й гвардейской дивизии под командованием Афанасия Белобородова. В одном из сражений 5 декабря танкист-герой Павел Гудзь на танке «Клим Ворошилов» уничтожил 10 танков противника.

В 2016 году деревне Нефедьево было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».