РИАМО - 7 окт. Команда Michelin давно следит за развитием гастрономии в России, а кулинарная сфера в столице демонстрирует зрелость и динамизм – эти элементы привлекли гид Michelin, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы, в этот же день московские рестораны и шеф-повара получат мишленовские звезды. Michelin - это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира.

«С 1900 года гид Michelin значительно эволюционировал и расширился по всему миру, охватив более 30 направлений. Мы очень рады запустить гид Michelin в Москве. Команда Michelin уже давно следит за развитием гастрономии в России», — сказала Серкова.

Она добавила, что индустрия серьезно эволюционировала и готова к появлению гида Michelin: это включает в себя разнообразные предложения, значительное повышение качества местных продуктов и появление нового поколения талантливых шеф-поваров.

Серкова подчеркнула, что кулинарная сцена Москвы демонстрирует зрелость и динамизм: эти ключевые элементы привлекли гид Michelin.

«Мы надеемся, что все больше и больше международных путешественников и гурманов приедут в Москву, чтобы открыть для себя это направление», — заключила Серкова.

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