РИАМО - 7 окт. В отношении виновника дорожной аварии в Сергиево-Посадском городском округе, в результате которой погиб ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

6 октября на 26 км автодороги Сергиев Посад – Калязин – Череповец автомобиль Fiat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП погиб ребенок. Еще водитель и двое детей из отечественной машины получили ранения.

Водитель, который был за рулем Fiat, задержан.

«В отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.