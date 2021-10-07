РИАМО - 7 окт. Более 70 законопроектов планирует рассмотреть Мособлдума до конца года, так утверждено в плане работы областного парламента на четвертый квартал, передает корреспондент РИАМО.

Всего в план вошли 76 проектов закона. Наибольшее число касаются экологии, природопользования, социальной политики, здравоохранения, строительной политики и ЖКХ, бюджета, инвестиционной деятельности.

Также планируется провести более 40 мероприятий, среди которых заседания, круглые столы, обучающие семинары, приемы делегаций, публичных слушаний, мониторинг.

В частности, в ноябре планируют провести публичные слушания по проекту закона Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», проекту закона Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».