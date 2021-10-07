РИАМО - 7 окт. В Троицком и Новомосковском округах столицы с начала текущего года было введено в эксплуатацию 3,1 млн кв. м различной недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала этого года в ТиНАО введено более 3,1 млн кв. м различной недвижимости, при этом свыше 2,5 млн «квадратов» приходится на жилую недвижимость», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, таким образом, около трети введенной в мегаполисе недвижимости построено в новой Москве.

«По вводу жилья в новой Москве текущие показатели уже превзошли прошлогодние. Если в прошлом году мы ввели 2,3 млн кв. м, то по результатам этого года будет введено не меньше, чем 2,6 млн», — добавил заммэра.

Как уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, новые территории пользуются интересом у всех, кто ищет себе жилье.

«Цена, к сожалению, растет, но не просто так. Во-первых, качество жилья с каждым годом улучшается, во-вторых, улучшается инфраструктура. Поэтому цена квадратного метра немного выросла», — пояснил Жидкин.

Ранее глава столичного строительного комплекса сообщил, что в Москве достигнуты беспрецедентно высокие темпы строительства — за 9 месяцев этого года введено свыше 10,2 млн кв. м различной недвижимости.

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