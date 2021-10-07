РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. «Мособлгаз» напоминает жителям Щелкова о своевременной оплате газоснабжения, всем должникам необходимо оплатить газ до 10 октября, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Самый удобный и быстрый способ внести средства без комиссии - через личный кабинет.

По вопросам оплаты потребленного газа и перерасчету необходимо обращаться на горячую линию «Мособлгаза»: 8(800)200-24-09. Горячая линия принимает звонки в режиме работы офисов: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.