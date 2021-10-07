РИАМО – 7 окт. На Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» состоялись плановые командно-штабные учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, сообщается на сайте МЧС России.

Подразделениями предприятия отлажено взаимодействие со спасателями МЧС России и чрезвычайными службами Москвы. На практике испытано инновационное оборудование для обеспечения безопасности на объектах нефтепереработки, и применены новые методы реагирования.

Учения

Согласно плану учений, автоматизированные системы защиты Московского НПЗ выявили условное возгорание и своевременно приступили к локализации очага на установке получения высокооктановых компонентов бензина. Спасательные формирования провели эвакуацию пострадавших и ликвидировали нештатную ситуацию.

В мероприятии были задействованы более 150 человек личного состава оперативных служб города и предприятия и 35 единиц техники, в том числе современные пеноподъемники и робототехнические комплексы.

«4 октября — 89-я годовщина со Дня образования гражданской обороны. Гражданская оборона включает в себя комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности населения, предприятий и государства в целом. Сегодня на Московском НПЗ — стратегически важном объекте — мы практически проверили готовность предприятия к реагированию на возможные угрозы и риски», — отметил замминистра МЧС России Виктор Яцуценко.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер рассказал, что на заводе уделяется самое пристальное внимание обеспечению безопасности производства.

«В рамках модернизации мы совершенствуем автоматизированные системы, которые онлайн контролируют все процессы и режимы работы предприятия. Благодаря регулярным тренировкам и совместным учениям с МЧС России на неизменно высоком уровне поддерживается квалификация спасателей собственной пожарной части — она обеспечивает безопасность предприятия и района Капотня», — подчеркнул Зубер.

Выставка техники

В рамках учений на территории Московского НПЗ состоялась выставка пожарно-спасательной и специальной техники комплекса городского хозяйства столицы.

Было представлено более 20 современных образцов техники служб «Мосводоканала», «Мосгаза», «Московской объединенной энергетической компании». Были продемонстрированы аварийно-спасательные и ремонтные автомобили, передвижные лаборатории, автомобили по бесперебойной подаче электроснабжения и водоснабжения.

Комплекс защиты на МНПЗ

На Московском нефтеперерабатывающем заводе работает комплекс противопожарной защиты. Он включает в себя автоматизированные системы сигнализации и тушения на всех производственных объектах, собственную пожарную часть, оперативные каналы взаимодействия с городскими службами.

В случае необходимости автоматика позволяет оперативно и надежно остановить установки и обеспечить безопасность. Все здания, установки, резервуары и эстакады завода подключены к этой сети и оборудованы передовыми средствами пожаротушения: системами водяного орошения, пенного тушения, стационарными лафетными стволами, независимым противопожарным водопроводом.