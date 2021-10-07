РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Строители приступили к устройству конструкций здания на уровне 2-го этажа новой школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование».

«Строители приступили к возведению 2-го этажа школы - ведутся армирование и бетонирование колонн здания. Работы ведутся сразу на нескольких участках. Строительство в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что на объекте также продолжаются монтаж вертикальных конструкций подвала и опалубки плиты перекрытия первого этажа, устройство вертикальной гидроизоляции подвального этажа.

Согласно проекту, в новом 4-этажном здании школы площадью почти 17 тыс. кв. м разместятся просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки. Планируется обустроить и зоны отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.

В новом здании также будут созданы все условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.