РИАМО - 7 окт. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2347 пациентов, всего болезнь победили 1 505 180 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за прошедшие сутки было выявлено 5404 новых случая коронавируса, госпитализированы 1218 заболевших. На ИВЛ находятся 450 Covid-пациентов.

В Москве за сутки скончались 69 человек, у которых диагностировали пневмонию и коронавирус. Всего в городе умерли 29 454 пациентов.

С начала пандемии в мегаполиса было выявлено 1 663 469 случаев коронавирусной инфекции.

Москвичам напомнили о важности вакцинации от Covid-19. Прививку можно сделать в поликлиниках и в пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

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