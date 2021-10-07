РИАМО - 7 окт. Компания, избившая мужчину в столичной подземке, угрожала при задержании полицейским, предположительно, ножом и перцовым баллончиком, сообщается на официальном сайте СКР.

По предварительным данным, в метро молодой человек заступился за девушку. Его начала избивать компания мужчин. После того, как он оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил бить его по голове.

Также есть инофрмация, что нападавшие оказывали сопротивление полицейским при задержании. Так, один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Из-за резонанса ЧП подразделение СК России оперативно направило ходатайство о передаче уголовного дела в органы Следственного комитета. Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы.

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