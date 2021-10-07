РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подрядчик пообещал завершить капремонт одного из домов на улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск Подольска до конца октября, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

Олег Паскарь совместно с начальником территориального управления «Климовск» Эмилем Акки встретился с жителями дома №10/6 на улице Дмитрия Холодова и представителем подрядчика. Проживающие обеспокоены сроками проведения работ по капитальному ремонту, замене балконов и ремонту фасада.

«Ранее уже общались с этим подрядчиком по поводу сроков и писали письма в фонд капитального ремонта. Обещают выполнить работы до конца октября», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече также присутствовали члены Общественной палаты и представители администрации округа.