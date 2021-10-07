РИАМО - 7 окт. В Московской областной думе утвердили девять комитетов, а также их руководителей, передает корреспондент РИАМО.

Ранее в областном парламенте работали 12 комитетов.

Председателем комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству назначили Тараса Ефимова. Председателем комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности — Александра Баранова. Председателем комитета по местному самоуправлению назначили Владимира Барсукова. Главой комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии — Владимира Шапкина.

Председателем комитета по аграрной политике и потребительскому рынку стал Сергей Керселян. Председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству стал Игорь Коханый.

Председателем комитета по транспорту и информационным технологиям стал Олег Гаджиев. Председателем комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике — Линара Самединова, главой комитета по социальной политике и здравоохранению — Андрей Голубев.

«Прошу приступить к работе, сформировать аппараты комитетов», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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