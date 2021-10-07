РИАМО - 7 окт. В результате конфликта мужчина получил ножевое ранение в грудь, инцидент произошел на улице Силикатной в Мытищах, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Пострадавшего 1956 года рождения госпитализировала бригада скорой помощи.

Подозреваемого в нападении 1982 года рождения задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».