РИАМО - 7 окт. Депутаты Московской областной думы согласовали кандидатуру Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Каклюгина сейчас занимает должность заместителя председателя правительства - министра социального развития Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ее на должность зампреда правительства региона, а на пост министра социального развития Подмосковья – Людмилу Болатаеву.

«У нас большой президентский проект запущен по линии министерства соцразвития - «Социальное казначейство». <...> Многое сделано в системе образования, есть понимание, куда мы будем двигаться. Новый блок, который добавился, это культура и спорт», - сказала Каклюгина в ходе заседания Мособлдумы.

Каклюгина занимает должность зампреда правительства региона – министра социального развития Московской области с мая 2021 года. До этого Каклюгина в 2015-2017 годах была замминистра социального развития Подмосковья, в 2017-2018 годах – замминистра здравоохранения региона, в 2018-2019 годах – замминистра, первым замминистра образования области. В 2019-2021 годах Каклюгина возглавляла министерство образования Подмосковья.