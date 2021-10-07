РИАМО - 7 окт. В Москве за минувшие сутки подтвердили 5404 новых случая Covid-19, всего в городе было выявлено 1 663 469 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова назвала самолечение основной причиной роста заболеваемости Covid-19 среди детей.

Сделать прививку от инфекции можно в столичных поликлиниках, а также в пунктах вакцинации в популярных общественных местах мегаполиса.

За сутки на территории России зафиксировано 27 550 новых случаев инфекции, скончались 924 Covid-пациента, выздоровели 20 330 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 7 690 110 случаев Covid-19, умерли 213 549 человек, болезнь победили 6 799 230 человек.

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