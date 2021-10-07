РИАМО - 7 окт. В кампусе университета Сбербанка в городском округе Истра 12 и 13 октября пройдет Российский экологический форум, его посетит делегация министерства ЖКХ Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

Делегацию возглавит министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Форум объединит отраслевых специалистов, представителей госаппарата и бизнесменов. На мероприятии выступят вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава Минприроды страны Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

На форуме планируют обсудить вопросы реформы отрасли обращения с отходами, инвестиций, расширенной ответственности производителей (РОП) и иные.

Антон Велиховский выступит на установочной сессии «Ключевые задачи реформы отрасли обращения с ТКО на региональном уровне». На ней рассмотрят ход реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», инфраструктуру по обращению с ТКО, деятельность региональных операторов и другие вопросы.