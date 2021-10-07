РИАМО - 7 окт. Рабочие завершили капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного рядом с домом 23 на 5-ом Донском проезде, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы шли менее полугода. За это время успели заменить старую керамическую плитку на гранитную облицовку. А также привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие.

Кроме того, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, привели в порядок служебные помещения.

Во время работ переход не закрывали, часть была открыта для пешеходов.

До конца текущего года в мегаполисе отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов.