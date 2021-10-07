РИАМО - 7 окт. Сотрудники Росгвардии эвакуировали 10 жильцов из многоквартирного дома в городском округе Павловский Посад во время пожара, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На пульт централизованной охраны Электростальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемой квартиры, расположенной в Интернациональном переулке.

Прибыв на место ЧП, сотрудники Росгвардии заметили клубы густого дыма, который шел из окон жилого дома. Незамедлительно они начали эвакуировать жильцов.

Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев было эвакуировано 10 человек. Возгорание было ликвидировано оперативно прибывшими сотрудниками МЧС.

«В Подмосковье действуют 32 подразделения вневедомственной охраны и более 70 пунктов централизованной охраны. Ежедневно на 400 маршрутов патрулирования заступают около 1 тыс. сотрудников Росгвардии. Одной из их основных задач является оперативное реагирование на поступающие сообщения о срабатывании средств охранной сигнализации», - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.