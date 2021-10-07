РИАМО - 7 окт. Один мужчина погиб, второй получил травмы и был госпитализирован после наезда электрички в четверг в районе станции Серп и Молот Горьковского направления​ МЖД, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Мужчин сбила электричка сообщением Петушки – Москва. Их личности устанавливают.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при переходе через ж/д пути.