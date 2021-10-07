РИАМО - 7 окт. Один мужчина погиб, второй получил травмы и был госпитализирован после наезда электрички в четверг в районе станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Мужчин сбила электричка сообщением Петушки – Москва. Их личности устанавливают.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при переходе через ж/д пути.
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