РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подольская художница примет участие в выставке в Новой Третьяковке и поборется за звание победителя Всероссийского фестиваля идейного позитивного искусства «Время, вперед!», сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль был создан несколько лет назад для привлечения внимания широкой аудитории, в том числе подрастающего поколения, к потенциалу аграрного и индустриального секторов, а также в целях продемонстрировать важность рабочих профессий. В ноябре текущего года в стенах Новой Третьяковки пройдет выставка произведений участников открытого конкурса, который ежегодно объявляют организаторы фестиваля.

В новом сезоне в экспозицию под названием «Искусство труда» войдет почти 200 работ (живопись и графика, цифровой плакат, скульптура и произведения ДПИ), в которых отражена трудовая и повседневная жизнь простого рабочего человека. Среди участников выставки есть художники из Московской области, в том числе Елена Большакова из Подольска с работой «Последний звонок».

На выставке можно будет увидеть произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тольятти, Донецка, Перми, Челябинска, Нового Уренгоя, Орла, Смоленска, Новосибирска, Уфы, Барнаула и множества других городов. Участниками стали художники в возрасте от 17 лет до 81 года, профессионалы и любители. Некоторые авторы писали свои работы непосредственно «с натуры», на действующих предприятиях специализированного машиностроения, на заводах и фабриках в рамках выездных пленэров.

Победителей в каждой из номинаций объявят в день официального открытия проекта и наградят денежными грантами. В рамках выставки пройдут экскурсии и будет работать тематический лекторий. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.