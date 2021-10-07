РИАМО - 7 окт. Вакантный мандат депутата Московской областной думы передали Александру Баранову, мандат освободился после утверждения Александра Двойных в Совет Федерации, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия решила зарегистрировать кандидата Баранова Александра Николаевича. Вручить удостоверение и нагрудный знак», - сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что такую кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Мандат перешел от Александра Двойных.

Выборы в областной парламент прошли с 17 по 19 сентября. По единому округу в Мособлдуму были избраны 25 депутатов, столько же избирались по одномандатным избирательным округам. До 25 сентября депутаты, избранные по единому округу, могли отказаться от мандата.

Ранее Мособлизбирком передал 3 вакантных мандата депутатов регионального парламента от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» трем представителям данных партий по единому избирательному округу.