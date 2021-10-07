РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. С начала текущего года в домах Королева отремонтировали почти 300 подъездов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы в подъездах Подмосковья проводят в рамках программы губернатора Андрея Воробьева, которая реализуется с 2016 года. В этом году программа по ремонту в Подмосковье выполнена на 70%.

В Королеве уже отремонтировали 287 подъездов, всего в 2021 году приведут в порядок 421 подъезд. Всего же за последние годы в наукограде обновлено более 3 тыс. подъездов.

Все ремонтные работы согласовываются и ведутся при участии самих жильцов. Граждане сами выбирают цвет краски для стен, оформление входной группы, дизайн светильников и другие строительные материалы и дизайнерские решения. Несколько подъездов в домах Королева становились победителями конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».