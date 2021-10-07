РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. В Щелковском историко-краеведческом музее 15 октября в 19:00 состоится показ спектакля «Pro чувства» театра-студии «Трамвай», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Устами разных поэтов молодые актеры говорят о жизни, такой, какая она есть. О ее коллизиях и перипетиях, о неразделенных чувствах, о первых свиданиях, о любви, о красоте, о мире, об улыбках и слезах.

Руководители театра-студии «Трамвай» - актеры Щелковского театра Екатерина Кузина и Евгений Слащилин.