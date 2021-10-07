РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 окт. 11 заявок от жителей Дзержинского поступило в Единую диспетчерскую службу региона в 2 новых категориях, связанных с обслуживанием газового оборудования, их исполнили УК, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Категории «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование» запущены по итогам заседания правительства Московской области по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Управляющие организации городского округа продемонстрировали 100% отработку заявок жителей. По всем поступившим обращениям договоры уже заключены.

«Одним из важнейших факторов безопасного использования газа в многоквартирных домах является заключение договоров на обслуживание ВКГО всех собственников и нанимателей жилья с единой спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

После поступления в ЕДС МО заявки с той организацией, которая отвечает за содержание общедомового газового имущества, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу, передать специализированной организации или заключить договор самостоятельно в срок до 10 рабочих дней. Для закрытия заявки к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техническое обслуживание.

Сообщение в категории «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование» управляющая организация также должна взять в работу в течение суток и передать специализированной организации для отработки. Та обязана в срок до 10 рабочих дней направить коммерческое предложение об установке газоанализаторов заявителю.

Федина отметила, что собственники должны самостоятельно или через свою УК заключить договор на обслуживание плит, колонок и т. д. В случае неисправности оборудования необходимо незамедлительно сообщать об этом в спецорганизацию или управляющую компанию, вовремя и полностью оплачивать техническое обслуживание и ремонт, обеспечить доступ сотрудников к газовому оборудованию. Техническое обслуживание должно проводиться не реже раза в год.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.