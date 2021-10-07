РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Ключи от квартир получат 10 дольщиков проблемного ЖК «Каскад Парк – 2» в деревне Бережки в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома №12 в составе ЖК «Каскад Парк – 2». Это позволило обеспечить права еще 10 дольщиков, которые приобрели жилье в данном жилом комплексе.

Строительство объекта должно было завершиться в 2019 году, но застройщик перенес сроки сдачи на 2021 год. Правительство Московской области в лице министерства жилищной политики взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика ООО «СЗ Бережки» на всех этапах завершения строительства.

Ранее разрешения на ввод в эксплуатацию получили еще 7 корпусов – №№19, 20, 23, 34, 36, 37 и 39. Таким образом, 8 проблемных домов в составе малоэтажного загородного жилого комплекса «Каскад Парк – 2» достроены и введены в эксплуатацию. Восстановлены права 94 дольщиков.