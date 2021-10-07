РИАМО - 7 окт. Экс-замминистра Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова заявила, что не собиралась скрываться от следствия, сообщает Nation News.

По предварительным данным, Ракова сама пришла в полицию. Бывшая чиновница не признает свою вину.

Ракову обвиняют в мошенничестве с госконтрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Сумма хищений превышает 50 млн рублей.

Ранее Ракову объявляли в федеральный розыск. Она задержана правоохранителями и находится в Москве. С ней уже проводят следственные действия.