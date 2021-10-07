РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местную жительницу, подозреваемую в краже мобильного телефона стоимостью 47 тыс. рублей из кармана женщины в торговом центре, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы о краже из кармана мобильного телефона в торговом центре на Носовихинском шоссе. Сумма материального ущерба составила 47 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 44-летняя местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.