РИАМО - 7 окт. В Москве курьер забрал у клиента посылку с одеждой на сумму более 160 тыс. руб. и не доставил ее по указанному адресу, а также перестал выходить на связь, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

6 октября в ОМВД России по Тверскому району обратился молодой человек 1997 года рождения, сообщивший, что днем 5 октября передал курьеру для доставки по адресу фактического проживания вещи: джемпер Ralph Lauren стоимостью 15 тыс. руб., джемпер Тоm Ford стоимостью 52 тыс. руб., блузку фирмы Ralph Lauren стоимостью 20 тыс. руб., шорты фирмы Saint Laurent стоимостью 60 тыс. руб., халат Jac Vicens стоимостью 20 тыс. руб.

Курьер забрал посылку, но так и не приехал на место доставки, а также перестал выходить на связь. Материальный ущерб, нанесенный молодому человеку, составил 167 тыс. руб.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.