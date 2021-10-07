РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 окт. Жителей подмосковного Дзержинского призвали проверить включение термодатчиков на батареях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с большим количеством вопросов жителей Дзержинского, поступающих по вопросам подачи отопления в дома, администрацией округа совместно с представителями коммунальных служб была создана рабочая группа. Ее цель – обход квартир, в которых есть проблемы с подачей тепла.

По словам замглавы администрации Дзержинского Арсения Козловского, одна из причин отсутствия отопления в квартирах – термодатчики. Это специальные ограничительные датчики, которые устанавливаются на батареях. Перед летом их закрывают, и отопление не поступает во все квартиры, расположенные выше по стояку. Включить их с наступлением холодов многие забывают.

Таких случаев в Дзержинском зафиксировано уже 4. В связи с этим к жителям округа большая просьба – обратить внимание на свои термодатчики и проверить их работу.

По всем вопросам, связанным с подачей отопления в квартиры, следует обращаться в свою управляющую компанию или в МКУ «ЕДДС-Дзержинский».