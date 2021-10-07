РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед, злоумышленника задержали и установили его причастность к совершению аналогичного преступления на территории округа, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед из тамбурного помещения дома на Первомайском проезде. Сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый 37-летний местный житель.

Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории округа. Общая сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.